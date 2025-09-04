Подробно търсене

Започна частично възстановяване на достъпа до услугите на "Гугъл" в България

Започна частично възстановяване на достъпа до услугите на "Гугъл" в България
Започна частично възстановяване на достъпа до услугите на "Гугъл" в България
Снимка: AP/Richard Drew, архив
04.09.2025 13:50
Достъпът до услугите предлагани от "Гугъл" (Google) на американската компания "Алфабет" (Alphabet), бе възобновен след прекъсване, продължило около два часа. Към 13:18 часа българско време репортерска проверка на БТА установи, че интернет търсачката, електронната поща "ДжиМейл" (Gmail) и платформата за видеосъдържание "ЮТюб" (YouTube), са отново достъпни на българска територия. Проблеми все още има с приложението "Гугъл мапс".

Съобщенията за прекъсвания на услугите на "Гугъл" рязко намаляха и в онлайн порталите, следящи достъпността на интернет сайтовете, като "Даундетектор" (Downdetector.com) и "Аитудж Рипорт" (outage.report). 

Тази сутрин около 10:10 часа българско време опити за търсения в "Гугъл" завършваха с надпис на интернет браузърите, че заявката не може да бъде осъществена.

В графика на сайта "Аутидж рипорт" (outage.report), публикуван по време на техническия проблем, се посочва за недостъпност на услугите на "Гугъл" в 47 страни - по-голямата част от държавите на Балканския полуостров, Германия, Франция, Великобритания и други.

Друг сайт за онлайн мониторинг - "НетБлокс" съобщи, цитиран от ДПА, че прекъсването "не е свързано с филтриране на интернет на ниво държава".

