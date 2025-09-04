Услугите на "Гугъл" са недостъпни за потребители в редица страни

Услугите на "Гугъл" (Google) като интернет търсене, електронна поща, сайтa за видеосподеляне "Ютюб" (YouTube) са недостъпни за потребители в редица страни. България също е засегната, за проблем с услугите се съобщава в Турция, показва проверка на БТА.

Най-големият сайт, следящ достъпността на интернет сайтовете - "Даундетектор" (Downdetector.com), също съобщава за текущата ситуация с платформите на американската компания "Алфабет" (Alphabet). "Потребителски сигнали сочат за проблеми с "Гугъл", пишат от "Даундетектор".