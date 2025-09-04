Казинформ: В Казахстан искат да криминализират рекламата на онлайн казината

Казахстанската Агенция по финансов надзор (АФН) излезе с инициатива да се въведе наказателна отговорност за реклама на онлайн казина, предаде националната новинарска агенция Казинформ.

„Планираме да направим закона по-строг. Освен това, по аналогия с рекламата на финансовите пирамиди, планираме да криминализираме и рекламата на онлайн казината. Вече излязохме с тази инициатива“, заяви заместник-ръководителят на АФН Женис Елемесов в кулоарите на Сената.

Той подчерта, че при въвеждане на наказателна отговорност всички доходи от престъпна дейност ще подлежат на конфискация.

