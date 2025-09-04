Подробно търсене

Казинформ: В Казахстан искат да криминализират рекламата на онлайн казината

Виктор Турмаков
Казинформ: В Казахстан искат да криминализират рекламата на онлайн казината
Казинформ: В Казахстан искат да криминализират рекламата на онлайн казината
Изображение: БТА
Астана,  
04.09.2025 13:44
 (БТА)

Казахстанската Агенция по финансов надзор (АФН) излезе с инициатива да се въведе наказателна отговорност за реклама на онлайн казина, предаде националната новинарска агенция Казинформ.

„Планираме да направим закона по-строг. Освен това, по аналогия с рекламата на финансовите пирамиди, планираме да криминализираме и рекламата на онлайн казината. Вече излязохме с тази инициатива“, заяви заместник-ръководителят на АФН  Женис Елемесов в кулоарите на Сената.

Той подчерта, че при въвеждане на наказателна отговорност всички доходи от престъпна дейност ще подлежат на конфискация.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Казинформ)

/ГГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:15 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация