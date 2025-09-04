Изследва се почвата в димитровградското село Черногорово, след разлята азотна киселина в района

Общо четири почвени проби са взети от район в землището на димитровградското село Черногорово заради разлята азотна киселина, съобщи Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на официалната си фейсбук страница.

Изследването е възложено на Регионална лаборатория - Хасково към ИАОС.

Почвовземането е извършено извън сервитутната граница на пътя за производствена база на димитровградското дружество „Марвин“, което се занимава с търговия с лабораторни консумативи, след сигнал за замърсяване. Взетите почвени проби са в две дълбочини – от 0 до 10 см и от 10 до 40 см, и ще бъдат анализирани за съдържание на общ азот и активна реакция рН.

Освен представители на лабораторията в извършената на място проверка са участвали и експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), уточняват от агенцията.

Временно изпълняващият длъжността директор на Регионалната дирекция по околната среда и водите в Хасково Тонка Атанасова каза за БТА, че след излизане на резултатите от взетите почвени проби, ща бъдат предприети конкретни действия. В екоинспекцията очакват и анализа от пробите, които бяха взети от района на симеоновградското село Пясъчево, където преди две седмици се обърнаха цистерни с гориво от товарна влакова композиция. при