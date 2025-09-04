Министерството на външните работи (МВнР) изказа съболезнования на семействата на жертвите след инцидента с фуникуляр в Лисабон.

„Съкрушени от новината за толкова много загубени животи при ужасната катастрофа на фуникуляра в Лисабон. Изказваме най-искрените си съболезнования на семействата на жертвите на този трагичен инцидент и желаем на ранените бързо възстановяване“, се посочва в публикация на министерството в социалната мрежа „Екс“.

В Португалия днес е ден на национален траур след вчерашната катастрофа на фуникуляр в Лисабон. Към момента властите съобщават за 17 загинали и 21 ранени. Няма данни за пострадали български граждани, съобщи българското МВнР.