Иван Лазаров
МВнР изказа съболезнования на семействата на жертвите след инцидента с фуникуляр в Лисабон
Снимка: Министерство на външните работи
София,  
04.09.2025 13:56
Министерството на външните работи (МВнР) изказа съболезнования на семействата на жертвите след инцидента с фуникуляр в Лисабон. 

„Съкрушени от новината за толкова много загубени животи при ужасната катастрофа на фуникуляра в Лисабон. Изказваме най-искрените си съболезнования на семействата на жертвите на този трагичен инцидент и желаем на ранените бързо възстановяване“, се посочва в публикация на министерството в социалната мрежа „Екс“. 

В Португалия днес е ден на национален траур след вчерашната катастрофа на фуникуляр в Лисабон. Към момента властите съобщават за 17 загинали и 21 ранени. Няма данни за пострадали български граждани, съобщи българското МВнР.

