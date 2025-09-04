Съветът за електронни медии обсъди мониторинг на четири радиостанции

Съветът за електронни медии (СЕМ) обсъди на днешното си заседание доклади от дирекция „Мониторинг и анализи“ относно наблюдение за спазване общите условия на четири радиостанции - „Радио В 99“, „Алма матер/Alma mater“, „Зи-Рок/ Z-Rock“ и „Радио Шлагер“.

На заседанието присъстваха председателят на Съвета Симона Велева и членовете му Галина Георгиева и Пролет Велкова.

Реализирано е наблюдение за спазване на общите условия на радиоуслуга „Радио В 99“ във връзка с постъпило искане за удължаване на срока на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслугата за град Гоце Делчев. Мониторингът обхваща периода от 12 до 18 май. Не са констатирани нарушения на Закона за радиото и телевизията, стана ясно на заседанието.

Осъществен е мониторинг за спазване на общите условия на и на радиостанция „Алма матер“. Проверката е във връзка с постъпило искане за удължаване на срока на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслугата. Периодът на наблюдението е в рамките на 14 до 20 юли, от което става ясно, че доставчикът не изпълнява изискванията по отношение на обемите от предавания с информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост. Съветът прие единодушно да бъде изпратено писмо до доставчика с искане на становище по констатацията от наблюдението.

Извършена е проверка за спазване на общите условия и на радиоуслугата „Зи-Рок“ във връзка с постъпили искания за продължаване на Лицензиите за излъчване на програмата на територията на градовете Ямбол и Разград. Наблюдението е за периода 23 до 29 юни. Като резултат се констатира, че не са достигнати параметрите на Индивидуалната лицензия по отношение обема предавания с информационна насоченост. Не се покриват и заложените програмни параметри за предавания с образователна насоченост. Съветът прие с три гласа „за“ да бъде изпратено писмо до доставчика с искане на становище по констатацията от наблюдението.

На „Радио Шлагер“ е извършена проверка от 2 до 8 юни във връзка с постъпило искане за удължаване на срока на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслугата в град Русе. Мониторингът установи, че лицензионното условие за обем предавания с информационна насоченост се изпълнява за дните от понеделник до петък, но не се изпълнява в събота и неделя. Установено беше, че програмата има предавания с развлекателна насоченост, независимо, че в Лицензията не е уточнен задължителен процент такива предавания. Съветът прие единодушно да бъде изпратено писмо до доставчика с искане на становище по констатацията от доклада.

По втора точка от дневния ред бяха разгледани доклади от дирекция „Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна дейност“ относно искане от „Радио-В-99“ ООД по чл. 125, ал. 1 от ЗРТ за продължаване на срока на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга с наименование „Радио В 99“, както и заявление за регистрация по чл. 125а от ЗРТ, подадено от „Виа Медия Груп“ ООД, което е разгледано и на предходно заседание на СЕМ.

И двата доклада бяха приети единодушно.

Галина Георгиева предложи внасянето на трета точка в дневния ред, отнасяща се до обсъждане на предложения на Симона Велева във връзка с работна група по Закона на радиото и телевизията. Предложението беше отхвърлено след гласуване с един глас „за“ от Галина Георгиева и два гласа „против“ от останалите присъстващи на заседанието.