Рома и Дибала са се разбрали за нов договор

Ръководството на Рома и Пауло Дибала са съвсем близо до споразумение за нов договор на играча, съобщава Corriere dello Sport. Аржентинецът е лидер на терена, а влиянието му се усеща и в маркетингов аспект.

31-годишният футболист все още е номер 1 по продадени фланелки на “вълците” след идването си на “Олимпико” през 2022 година, но също така е най-търсен от спонсорите. Настоящият контракт на Дибала е до края на сезона, но футболистът е категоричен, че иска да остане.

Новият треньор на Рома Джанпиеро Гасперини е готов да му даде и капитанската лента.