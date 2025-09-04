Подробно търсене

Рома и Дибала са се разбрали за нов договор

Боян Денчев
Рома и Дибала са се разбрали за нов договор
Рома и Дибала са се разбрали за нов договор
снимка: АР, Gregorio Borgia
Рим,  
04.09.2025 13:53
 (БТА)

Ръководството на Рома и Пауло Дибала са съвсем близо до споразумение за нов договор на играча, съобщава Corriere dello Sport. Аржентинецът е лидер на терена, а влиянието му се усеща и в маркетингов аспект.

31-годишният футболист все още е номер 1 по продадени фланелки на “вълците” след идването си на “Олимпико” през 2022 година, но също така е най-търсен от спонсорите. Настоящият контракт на Дибала е до края на сезона, но футболистът е категоричен, че иска да остане.

Новият треньор на Рома Джанпиеро Гасперини е готов да му даде и капитанската лента.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:15 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация