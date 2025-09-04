Държавни имоти са прехвърлени безвъзмездно от областния управител на София-град на Столичната община

Областният управител на София Стефан Арсов прехвърли държавни имоти на Столичната община за изграждане на детска градина и развитие на „Зелен ринг – София“, съобщиха от пресцентъра на областната управа.

Единият от имотите е прехвърлен с цел изграждане на нова детска градина в столичния квартал „Изгрев“.

„Държавата и местната власт трябва да работят заедно за осигуряване на качествена образователна и социална среда за най-малките“, каза областният управител Стефан Арсов, цитиран в съобщението.

Прехвърлен е и имот за реализацията на проекта „Зелен ринг – София“ – мащабна инициатива за изграждане на устойчива, екологична и модерна градска среда, която ще свързва паркове, жилищни квартали и обществени пространства в единна зелена система.

„С тези стъпки ние не само решаваме конкретни проблеми на гражданите, но и градим по-зелена, устойчива и приятна София за всички. Инвестициите в образованието и в екологичната инфраструктура вървят ръка за ръка”, коментира Арсов.

В отчета си по повод първата година на поста в края на юли Стефан Арсов обяви, че областната управа е прехвърлила собствеността върху стадион “Герена” от държавата към Столичната община.

„Девет държавни поземлени имота в район “Възраждане”, прехвърлени на Столична община, са отредени за улична, инженерна инфраструктура и озеленяване. Два държавни поземлени имота в район “Панчарево”, са прехвърлени на Столична община, предназначени за улична инфраструктура“, отбелязва тогава Арсов.