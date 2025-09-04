Популярни гости ще се включат в първия национален Био фест във Велико Търново, който ще се проведе в парк "Марно поле" в периода от 26 до 28 септември, съобщиха организаторите от Министерството на земеделието и храните. Събитието ще събере и най-добрите сертифицирани български биопроизводители, а за присъстващите ще има безплатни дегустации, демонстрации на живо, концерти и активности.

Фестивалът е изцяло посветен на българските биопроизводители, които ще представят разнообразие от био и натурални храни, напитки, суровини, материали и козметика. Посетителите ще имат възможност не само да опитат най-доброто от родното био производство, но и да научат ценни съвети за здравословен и устойчив начин на живот.

Фестивалната програма започва с чуастието на Ути Бъчваров, който в първия ден ще приготви на живо огромна традиционна българска баница, изцяло с био продукти. В кулинарното шоу ще се включат и най-малките гости на събитието. Те заедно с Ути ще месят, пълнят и пекат баница върху барбекю с дървени въглища, която след това ще бъде споделена с всички присъстващи.

Съботният ден е поверен на д-р Енджи Касабие - един от най-известните специалисти по здравословно хранене. В специална "Био лаборатория на живо" тя ще покаже на практика защо био храните са по-здравословни от конвенционалните, ще приготви полезни и лесни за всеки рецепти - смути за енергия, био маска за лице, бърза био закуска и други. Д-р Касабие ще говори и за връзката между емоциите и храната - защо често ядем, когато сме стресирани, как да се справим с емоционалното хранене и защо е по-добре да се доверяваме на био продукти и локални производители.

Финалът в неделя е за шеф Ивайло Иванов, който ще приготви автентичен био качамак. В рамките на кулинарен панел той ще сподели професионални тайни за това как да съчетаваме био продуктите в ежедневното меню и как да ги съхраняваме у дома, за да запазят ценните си качества.

Националният Био фест ще е истински празник за малки и големи, обещават организаторите. През трите дни ще има целодневен пазар и изложение на сертифицирани биопроизводители, с безплатни дегустации на храни и напитки. В програмата са включени образователни и творчески игри за деца, които превръщат ученето в приключение. Сред тях са състезания по разделно събиране на отпадъци, конкурс за най-красиво "Био пано", засаждане на растения в "Направи си сам градина", моделиране с глина, апликиране, икебана, спортни игри на открито, морски шах.

Първите две фестивални вечери ще бъдат празник и за меломаните, които ще могат да присъстват на безплатни концерти под открито небе на Васил Найденов и Графа, преди когото на сцената ще излязат учениците от оркестър Junior Band при Средно училище "Емилиян Станев" във Велико Търново.

По време на фестивала ще бъдат връчени първите Годишни награди за биопроизводители на България в различни категории, както и отличия за общините с най-значим принос в развитието на биопроизводството и храненето с био продукти у нас.

БТА припомня, че в началото на юни Велико Търново беше домакин на второто издание на изложението "Еликсири и деликатеси", което се превръща в платформа за бизнес в хранителния сектор, свързан с екологичните и биохрани и гурме технологиите.