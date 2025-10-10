Белгийският архитект Седрик Ван Парис представи в Смолян изложбата си „Скала, стомана и небе“

Белгийският архитект Седрик Ван Парис представи в Родопски драматичен театър (РДТ)„Николай Хайтов“ в Смолян изложбата си „Скала, стомана и небе“. Първите посетители днес бяха ученици от Професионална гимназия по приложни изкуства. Младите художници се запознаха с Парис, обсъдиха работа му в сферата на съвременното изкуство и архитектура. Седрик Ван Парис сподели своя опит, философия и вдъхновение, които движат неговите проекти.

Изложбата „Скала, стомана и небе“ идва от София, където до 5 октомври бе изложена в Мраморното фоайе на Националния дворец на културата (НДК). Симеона Коруева, директор на Професионална гимназия по приложни изкуства в Смолян, каза за БТА, че изложбата на Седрик Ван Парис ще остане в Смолян до 19 октомври.

На въпрос на БТА защо е избрал за изложбата Смолян след София, Ван Парис посочи, че експозицията има и образователен характер. Идеята е да се покаже едно концептуално изкуство, което е популярно в света и да се пренесе в един по-малък град, така че да може с него да се срещне младото поколение. „За мен образователната част е много важна – да се направи проект, не просто да мине и замине, а да остане и провокира подрастващите. И затова фокусът ни в Смолян са именно учениците, тези, които ще са следващите артисти, които могат да се вдъхновят от него“, каза за БТА Седрик Ван Парис.

Изложбата показва връзката, не само през материалите, което е търсено в пространството – между НДК и РДТ „Николай Хайтов“, но и зад думите „Скала, стомана и небе“ има определена концепция. „Скалата е това, което ни заземява, стоманата е преходното – човешката намеса – инфраструктурите, които се изграждат, и небето е третото ниво – там, където е духовното. Това са трите нива“, обясни авторът. Той добави, че е важна и връзката между култура и природа, между природа и човека – от земята към небето, е концепцията на изложбата. Тя е специално подбрана, така че да продължи от София именно в същата концепция и според Седрик Ван Парис тя се вписва много добре, не само в уникалното пространство на театъра, но в природата около Смолян. Той е на мнение, че връзката с природата, която е в родопския град, е много по-силна от столицата. За себе си казва, че е архитект и артист, защото минава от науката към изкуството.

Седрик Ван Парис е от Белгия. Работи между Брюксел, Ротердам и София. Завършил е архитектура в KU Leuven и Central Saint Martins в Лондон, работил е с Рем Кулхас (OMA/AMO) и е представял творбите си на престижни форуми като Венецианското биенале, Шанхайското арт биенале, Биеналето по архитектура в Сао Пауло и Греъм фондацията в Чикаго. През 2023–2024 г. е носител на Douglas A. Garofalo Fellowship в Университета на Илинойс в Чикаго.