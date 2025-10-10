Българската федерация по баскетбол ще отбележи 45 години от класирането за финала на Олимпийските игри при жените

site.btaБългарската федерация по баскетбол ще отбележи 45 години от класирането за финала на Олимпийските игри при жените
Ръководството на Българска федерация по баскетбол съобщи, че ще отбележи по тържествен начин 45-ата годишнина от класирането на женския национален отбор за финала на Олимпийски игри в Москва през 1980 година.
Честването ще се състои на 15 октомври (сряда), в 11:00 часа, в Музея на спорта на Националния стадион "Васил Левски". На тържеството се очаква да присъстват почти всички олимпийски вицешампионки от Игрите в Москва.
Състав на олимпийските вицешампионки от Москва'80
№4 Надка Голчева
№5 Пенка Методиева
№6 Петкана Макавеева
№7 Снежана Михайлова
№8 Ваня Дерменджиева
№9 Красимира Богданова (5.6.1949 - 10.03.1992)
№10 Ангелина Михайлова
№11 Диана Дилова
№13 Костадинка Радкова
№12 Евладия Славчева
№14 Силвия Германова
№15 Пенка Стоянова (21.01.1950 - 16.08.2019)
Старши треньор: Иван Гълъбов (28.12.1930 – 09.05.1985)
На олимпийските игри в Москва, България достига до исторически финал срещу СССР, който губи със 73:104.
Преди това, България постига четири победи:
България - Италия 102:65
България - Куба 84:64
България - Унгария 90:75
Югославия - България 81:79
В групите на игрите в Москва, България отново губи от на практика непобедимия тим на СССР с 83:122, но въпреки това, извоюва правото си да играе на финал и да донесе на страната ни сребърните олимпийски медали - връх, недостижим и досега. Четири години по-рано, при дебюта на женския баскетбол на олимпийски игри в Монреал'76, България печели бронзовите отличия.
На честването в Музея на спорта на 15 октомври (сряда) в 11:00 часа се очаква да присъстват: Надка Голчева, Петкана Макавеева, Снежана Михайлова, Ангелина Михайлова, Ваня Дерменджиева, Диана Дилова, Евладия Славчева, Силвия Германова. Под въпрос е легендарния гард на Миньор Перник Пенка Методиева, поради здравословен проблем. Трима души от този състав отдавна не са сред нас: Иван Гълъбов - връх в треньорската професия, един-единствен за своите "златни момичета", неповторим и непрежалим, Пенка Стоянова и Красимира Богданова.
Съвместно с легендите от Москва, на честването ще се съберат и част от звездните волейболни отбори на България, които също печелят медали от олимпийските игри през 1980 година. Мъжете се завръщат със сребро, а жените с бронз.
/ГК/
