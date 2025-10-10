Подробно търсене

Съветниците в Роман актуализираха Плана за защита при бедствия, добавяйки правила за използване на системата BG-Alert

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
БТА, Заседание на ОбС Роман, снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
ВРАЦА,  
10.10.2025 18:47
 (БТА)

Общинския план за защита при бедствия актуализираха на днешното си заседание общинските съветници в Роман. В новия план бяха добавени правилата за използване на стандартна оперативна процедура BG-Alert. В документа се посочва, че кметът на общината може да използва BG-Alert при наличие на непосредствена опасност или вече настъпило бедствие, извънредна критична ситуация, когато е необходима незабавна реакция от страна на населението като укриване, евакуация, избягване на дадена зона или определена дейност, при които съществува реален пряк риск за живота и здравето на гражданите. Необходимо условие за използване на системата е и това, че другите средства за оповестяване като сирени, не биха достигнали на време до всички застрашени.

В плана са описани общо 18 ситуации, при които системата може да се използва, както наводнение, пожар в предприятие с опасни вещества, пожар в обществена сграда с публичен достъп, виелица, интензивен валеж от дъжд или сняг, силен вятър, свлачище, екстремно високи или ниски температури, гръмотевична буря и др. Записани са и примерни съобщения за всяка една от възможните опасни ситуации.  

Според плана, след като оторизираният служител на общината подготви съобщението, то трябва да бъде изпратено за одобрение до Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ София. След неговото валидиране съобщението се предава на IT администратор за изпращане.

