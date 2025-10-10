Подробно търсене

Путин изрази надежда, че Русия и Азербайджан са "затворили страницата" със самолетната катастрофа, довела до влошаване на отношенията

Симеон Томов
Руският президент Владимир Путин и президентът на Азербайджан Илхам Алиев разговарят в кулоарите на срещата на върха Русия-Централна Азия в таджикистанската столица Душанбе, 9 октомври 2025 г. Снимка: АП/ Grigory Sysoyev
Москва ,  
10.10.2025 18:47
 (БТА)

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че се надява Русия и Азербайджан да са затворили "негативната страница" след катастрофата на пътнически самолет на Азербайджанските авиолинии миналата година, която постави началото на период на влошаване на отношенията между двете държави, предаде Ройтерс. 

Разследването на катастрофата на азербайджанския самолет е почти приключено и ситуацията е ясна. Специалистите довършват последните детайли, за да приключат всички процедури, заяви Путин, цитиран от руската държавна новинарска агенция ТАСС. "В момента разследването е в заключителна фаза. Като цяло всичко е ясно, има още някои подробности, тънкости, които специалистите трябва да оформят по съответния начин", добави той.   

Вчера Путин обясни пред азербайджанския президент Илхам Алиев, че две руски зенитни ракети са се взривили до разбилия се през декември самолет на Азербайджанските авиолинии. Путин каза, че ракетите са били изстреляни след навлизането на украински безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на Русия, отбелязва Ройтерс. 

След като описа как се е стигнало до поразяването на самолета, който се разби в Казахстан, Путин обеща компенсации. 

Руският президент се срещна с Алиев в правителствената резиденция "Кохи Сомон" в столицата на Таджикистан - Душанбе, където вчера и днес се състояха среща на високо равнище Русия-Централна Азия и среща на върха на Общността на независимите държави (ОНД). Предишната среща на двамата президенти бе през октомври 2024 г. 

Полет J2-8243 от азербайджанската столица Баку за столицата на руската република Чечения - Грозни, се разби на 25 декември миналата година близо до град Актау в Казахстан, след като се отклони от Южна Русия, където беше съобщено, че украински безпилотни апарати атакуват няколко цели. Загинаха 38 души. Алиев тогава публично разкритикува първоначалната реакция на Москва, която според него е имала за цел да прикрие причините за инцидента. 

 

/ДИ/

