Официално бе открита нова детска площадка в троянския квартал „Черногор“. Площадката е предназначена за деца от 0 до 3 години. Изпълнител на строителните дейности е ловешката фирма „Елит – МХ“ ЕООД, строителния надзор е упражнен от „Макрисия“ ЕООД – Варна, а авторския от „МЗ Проект“ ЕООД – София. Общата стойност на обекта е 97 565, 87 лв. с ДДС.

Площадката е изпълнена с ударопоглъщаща настилка върху бетонова основа и е оборудвана с разнообразни съоръжения за игра. Има люлка тип махало с две седалки, комбинирано съоръжение с пързалки, занимателен панел „Космос“, интерактивни игри и беседка. Поставени са пейки и кошчета за отпадъци. Засадени са и нови дръвчета. Площадката е изградена за около три месеца месеца, каза за БТА инж. Мария Василева, директор на дирекция „Строителство“ към местната администрация. Пространството е оградено с декоративна метална ограда.

„Само преди година в кв. „Черногор“ нямаше детски площадки, а сега вече са две – за деца от 3 до 12 години и за по-малките от 0 до 3 години", каза в обръщението си към присъстващите кметът на Троян Донка Михайлова.

Официално вчера бе открито и друго пространство за игра на децата в Троян – на ул. „Криволак“.