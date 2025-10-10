Своя 100-годишен юбилей отбеляза единствената в системата на Селскостопанската академия Опитна станция по соята в Павликени

Своя 100-годишен юбилей отбеляза единствената в системата на Селскостопанската академия Опитна станция по соята и зърнените култури в Павликени. Тя е създадена през 1925 г., когато по предложение на Министерството на земеделието Общинският съвет в Павликени отстъпва на държавата 300 декара общинска земя, разказа за БТА настоящият директор на научното звено доц. д-р Росица Тодорова.

Впоследствие с Указ на цар Борис III се учредява Държавно земеделско опитно поле в тогавашното село Павликени, което е едно от четирите такива, открити за много кратко време в България, заедно с тези в Чирпан, Карнобат и Кнежа. Първоначално на това място се отглеждат традиционни за онова време култури като слънчоглед, царевица, пшеница, памук, лен. Соята е включена по-късно и е приоритет от средата на 70-те години до 2000 г. С времето работата се разраства и започва да се развива поливно земеделие.

От 2008 г. дейността на Опитната станция е затруднена, но продължава да се развива, обясни д-р Тодорова. Екипът, който вече е в намален състав, участва в международни проекти и развива активна научна дейност. Направени са голям брой публикации, взето е участие в изготвяне на множество стратегии за развитие на соята. Звеното е основен сертифициран производител на соеви семена. През 2018 г. е направено обединение Държавно предприятие „Научно-производствен център“ към Селскостопанската академия в София. Така финансирането на научната дейност е намалено и Опитната станция в Павликени започва да се занимава основно със стопанска дейност.

През 100-годишния си път научното звено преминава през различни етапи и носи различни наименования според предмета на дейността си и приоритетите на земеделското производство у нас. Ръководители на звеното са били изтъкнати учени, част от тях завършили образованието си в Германия и поддържали връзки със звена в цяла Европа. Сега в Опитната станция работят 8 души, от които трима са в научния отдел, а останалите в производството. Тя стопанисва 1150 декара обработваема земя и голям сграден фонд, част от който в момента е неизползваем. Отглежданите култури са четири – пшеница, слънчоглед, соя и царевица.

Юбилеят на звеното беше отпразнуван в Народно читалище „Братство – 1884“ в Павликени, разказа д-р Тодорова. На тържеството присъстваха гости от институти към Селскостопанска академия, спонсори, бивши и настоящи колеги. Събитието се проведе под патронажа на кмета на общината инж. Емануил Манолов. На срещата изнесох доклад за дейността на станцията и нейната 100-годишна история. Кмета приветства гостите на тържеството, получихме и много поздравителни адреси от различни институти, научни центрове, опитни станции. Проведена беше научна конференция, на която присъстваха учени от четири института. Представени бяха 13 доклада от колеги от системата на Селскостопанската академия. Материалите от конференцията ще бъдат отпечатани в научно списание на селскостопанската и растениевъдните науки, каза д-р Тодорова, която добави, че гостите са имали възможността да разгледат и фото-документална изложба за Опитната станция.