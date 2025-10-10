Подробно търсене

Под надслов "Боклук за боклука" граждани се събраха на протест пред централата на "ДПС-Ново начало" в София

Юзлем Тефикова
Под надслов "Боклук за боклука" граждани се събраха на протест пред централата на "ДПС-Ново начало" в София
Под надслов "Боклук за боклука" граждани се събраха на протест пред централата на "ДПС-Ново начало" в София
Снимка: Христо Касабов/БТА
София,  
10.10.2025 18:35
 (БТА)

Граждани се събраха на протест под надслов „Боклук за боклука“ пред централата на "ДПС – Ново начало" на ул. „Врабча“ 23  в София. Протестът е организиран от сдружение БОЕЦ. 

От организацията призоваха жителите на районите „Люлин“ и „Красно село“ да си съберат боклука и да го донесат пред централата. Протестиращите нарисуваха с черна боя главно „Д“ и в пространството изхвърлиха торби със смет. "Обръщаме оръжието на мафията срещу тях", каза председателят на БОЕЦ Георги Георгиев. 

Входът на сградата се охранява от полицейски екипи. 

В столичните райони „Люлин“ и „Красно село“ влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането, съобщи преди седмица кметът на София Васил Терзиев относно проблема с отпадъците в двата района. Извозват се 60-70% от отпадъците в засегнатите райони „Люлин“ и „Красно село“,  а в следващата седмица се очаква да станат 100%, съобщи днес Терзиев в ефира на Нова телевизия. 

/ТНП/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:11 на 10.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация