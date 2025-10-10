Извозват се 60-70% от отпадъците в „Люлин“ и „Красно село“, следващата седмица ще станат 100%, каза столичният кмет Терзиев

Извозват се 60-70% от отпадъците в засегнатите райони „Люлин“ и „Красно село“, а в следващата седмица се очаква да станат 100%. Това каза столичният кмет Васил Терзиев в ефира на Нова телевизия по повод кризата с отпадъците в два столични района.

Към момента на терен работят 5-6 камиона, а до няколко дни ще станат 10, посочи кметът. Той добави още, че до следващата събота се надява вече да има необходимата организация за нормално сметосъбиране.

По думите на кмета много неща ще се променят след вчерашното решение на Столичния общински съвет да одобри заем до 9 млн. лева за „Софекострой“ за закупуване на техника срещу кризата с отпадъците. Желанието ми е точно такова – те да поемат тези райони. В рамките на няколко месеца може да бъде изпълнено, посочи Терзиев.

По думите на кмета две неща са станали ясни в тази ситуация – колко е важно да имаш план за действие и капацитет в общинските дружества.

Терзиев се обърна към гражданите на София и ги посъветва да използват цветните контейнери за рециклиране в столицата. Цветните контейнери са най-добрият приятел и колкото повече боклук отива там, толкова по-малко можем да плащаме за сметосъбиране в следващите години, посочи той.

Като община ще се борим да сложим повече такива цветни контейнери, каза още той. По негови думи във фирмите, които обслужват тези контейнери, няма криза.

Терзиев обясни, че общината има контрол върху няколко неща - каква е техниката за сметосъбиране, какъв е договорът, който предпазва интересите на общината, и какви са глобите при неизпълнение. Наша работа също е да имаме конкурентна процедура, каза кметът.

Нямаме контрол зад кулисите кой с кого се е разбрал, как ще се вземе лиценз на дадена фирма, как ще се палят камиони и така нататък, добави той.

По думите на кмета се работи активно, за да няма криза и след изтичането на договорите за сметосъбиране на другите райони.

Всички индикации сочат, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозването, тъй като нейната оферта отговаря на прогнозната цена – 166 лева на тон без ДДС, каза още Терзиев. Той добави, че лицензът на фирмата е бил временно отнет поради формални пропуски от страна на Министерството на околната среда и водите. Не знам кой е управителят, но името ѝ се свързва с определени лица, за които вече се говори в медиите. Използваха се непазарни методи, за да се елиминира конкуренцията – което би могло да доведе до по-високи цени и по-голяма тежест върху гражданите, каза кметът.

Искам да бъда добър кмет. Имам си градските проблеми, но обичам този град – и ще се боря той да бъде чист и подреден.“, заяви още Терзиев.

Правителството и Столичната община търсят изход от кризата с отпадъците в София. Премиерът Росен Желязков покани вчера в Министерския съвет кмета на София Васил Терзиев, за да обсъдят ситуацията, след като от 4 октомври в столичните райони "Люлин" и "Красно село" влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането, след като Общината отказа да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка за сметопочистване.