Комедията „И верният отговор е…“ гостува в Летния театър във Варна на 12 септември, съобщават организаторите. В постановката участват актьорите Луиза Григорова-Макариев, Христо Пъдев и Боряна Братоева.

Автор на текста е Ангел Калев, режисьор е Мартин Каров. Сюжетът пренася зрителите в живота на 33-годишната Деси от Перник, която е голям фен на телевизионни състезания, изключително любознателна и с огромна страст към науките въпреки, че работи като главен готвач е на най-посещаваното заведение в центъра на града. Тя е щастливо омъжена за бивша млада надежда на футболния клуб „Миньор“. За разлика от нея, съпругът й смята, че всяка информация, която ни се предоставя чрез книги, телевизия и интернет, цели да ни заблуди и всичко е конспирация. Техният сблъсък на интереси не им пречи да живеят щастливо, но една неочаквана ситуация преобръща всичко.

Музиката на спектакъла е написана от Свилен Ноев от група „Остава“. Сценографията и костюмите са дело на Елис Вели.

„И верният отговор е…“ не е просто комедия „по учебник“. Това е спектакъл, който смесва колорит, самоирония и остроумен диалог в история за любов, изкушения, сблъсък на характери и… надеждата, че животът е отборен спорт, посочват от екипа.