Кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Комедията „И верният отговор е…“ събира на едно място изневяра и трима пламенни перничани, визия – екип
Варна,  
04.09.2025 13:45
 (БТА)

Комедията „И верният отговор е…“ гостува в Летния театър във Варна на 12 септември, съобщават организаторите. В постановката участват актьорите Луиза Григорова-Макариев, Христо Пъдев и Боряна Братоева. 

Автор на текста е Ангел Калев, режисьор е Мартин Каров. Сюжетът пренася зрителите в живота на 33-годишната Деси от Перник, която е голям фен на телевизионни състезания, изключително любознателна и с огромна страст към науките въпреки, че работи като главен готвач е на най-посещаваното заведение в центъра на града. Тя е щастливо омъжена за бивша млада надежда на футболния клуб „Миньор“. За разлика от нея, съпругът й смята, че всяка информация, която ни се предоставя чрез книги, телевизия и интернет, цели да ни заблуди и всичко е конспирация. Техният сблъсък на интереси не им пречи да живеят щастливо, но една неочаквана ситуация преобръща всичко. 

Музиката на спектакъла е написана от Свилен Ноев от група „Остава“. Сценографията и костюмите са дело на Елис Вели. 

„И верният отговор е…“ не е просто комедия „по учебник“. Това е спектакъл, който смесва колорит, самоирония и остроумен диалог в история за любов, изкушения, сблъсък на характери и… надеждата, че животът е отборен спорт, посочват от екипа. 

/ХК/

