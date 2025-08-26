Подробно търсене

ОФК Академик Свищов сключи меморандум за сътрудничество с ПФК Черно море Варна

Лилия Йорданова
Свищов,  
26.08.2025 10:11
 (БТА)

ОФК Академик Свищов и ПФК Черно Море Варна сключиха меморандум за сътрудничество, съобщиха от свищовския клуб.

Председателят на Управителния съвет на ОФК Академик Емил Перушанов посети "моряците" и бе запознат със структурата и методите на работа в Детско-юношеската школа. Изпълнителният директор на ПФК Черно Море Пламен Андреев проведе обиколка на спортната база и представи подробно начина на поддръжка и функциониране на клубните съоръжения, както и бъдещите планове за развитие на варненския клуб.

Перушанов и Андреев обсъдиха възможности за партньорство по линия на първите отбори, съвместни инициативи, тренировъчни кампoве и проекти за развитие на млади футболисти.

Според Перушанов общите усилия ще допринесат за развитието на таланти и за надграждането на футболната култура в отделните общности. 

В края на срещата двамата ръководители си размениха подаръци и увековечиха партньорството със снимка на стадион „Тича“.

От 2021 година Детските школи на Академик Свищов и Лудогорец Разград си сътрудничат. 

/БД/

