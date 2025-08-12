България победи Тайланд и се класира за осминафиналите на световното първенство по волейбол за жени до 21 години

Националният отбор на България победи с 3:0 (25:20, 26:24, 25:23) гейма Тайланд и се класира за осминафиналите на световното първенство по волейбол за жени до 21 години, което се провежда в Индонезия.

В последния си мач от група "D" в Сурабая състезателките на старши треньора Драган Нешич изиграха най-силния си мач от началото на шампионата и не се огънаха пред предизвикателството да постигнат задължителна победа. В противен случай българският отбор вероятно щеше да играе за разпределение на местата от 17-о до 24-то.

И в трите гейма играта бе напълно равностойна, но в края им българският тим показа по-здрави нерви. Предимството за националките дойде от добрия сервис, както и от много по-добрата игра на блокада.

Особено голям характер българките показаха във втория гейм, в който наваксаха изоставане от 21:24, за да спечелят с 26:24. В третия гейм Тайланд също водеше, този път с 18:13, но след ас на Бояна Боянова българките затвориха мача.

Най-резултатна за победата с 18 точки бе Ива Дудова. Още 12 реализира капитанката Виктория Коева, а Виктория Димитрова и Елена Коларова реализираха по 11 точки.

За Тайланд с 19 точки завърши Сееталоед Варисара.

С победата България се класира на трето място в групата със 7 точки след две победи и три загуби. С два успеха е и Тайланд, който обаче е четвърти с шест точки.

На осминафиналите съперник на България ще бъде тимът на САЩ.