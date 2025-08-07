Доминик Янков не успя да помогне на Риека да избегне загуба у дома от ирландския Шелбърн в квалификациите за Лига Европа

Българският национал Доминик Янков влезе като резерва за хърватския шампион Риека, който обаче допусна домакинска загуба с 1:2 от ирландския Шелбърн в третия кръг от квалификациите за Лига Европа.

Бившият футболист на Лудогорец се появи на терена в 74-тата минута на мястото на 19-годишния нападател Симун Бутич, но в заключителния четвърт час голове не паднаха и резултатът остана непроменен. За Янков това бе дебют с екипа на Риека, където той премина това лято с трансфер от канадския ФК Монреал.

Тимът на Риека, който се озова в квалификациите на Лига Европа след отпадане от Лудогорец в Шампионската лига, поведе в 56-ата минута на мача с Шелбърн след гол от дузпа на Нико Янкович.

Само две минути след това обаче гостите от Ирландия изравниха чрез бранителя Сам Боун, а в 70-ата минута Джон Мартин направи обрата пълен в полза на Шелбърн.

За Риека това бе седми пореден мач в европейските клубни турнири без победа.