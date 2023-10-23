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Двубоят Добруджа - Марек от Втора лига е поверен на съдията Любомир Вушовски

Ива Кръстева
Двубоят Добруджа - Марек от Втора лига е поверен на съдията Любомир Вушовски
Двубоят Добруджа - Марек от Втора лига е поверен на съдията Любомир Вушовски
снимка: БТА
София,  
23.10.2023 13:07
 (БТА)

Съдийски назначения за двубоите от 15-ия кръг Втора футболна лига: 

25 октомври 2023 г., сряда, 14:45 часа
ФК Литекс Ловеч - Спартак 1918
ГС:   Светослав Иванов Лазаров  АС1:  Васил Стоянов Шавов  АС2:  Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ:  Стилян Стоянов Колев                
СН:    Камен Михайлов Алексиев     
 
27 октомври 2023 г., петък, 16:00 часа
ПФК Добруджа 1919 - ФК Марек 1915
ГС:    Любомир Николаев Вушовски   АС1:  Георги Димчев Великов  АС2:  Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ:  Антонио Тодоров Антов                
СН:  Кольо Димитров Данев     
 
27 октомври 2023 г., петък, 16:00 часа
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Септември София
ГС:   Мустафа Севди Шефкет  АС1: Иван Стоянов Копчев  АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ:  Георги Иванов Иванов                
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
27 октомври 2023 г., петък, 16:00 часа
ПФК Монтана 1921 - Дунав Русе
ГС:   Геро Георгиев Писков    АС1:  Радослав Георгинов Вутов  АС2:  Иван Радославов Иванов
4-ТИ:  Мартин Иванов Марков                
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
 
27 октомври 2023 г., петък, 16:00 часа
ФК Черноморец Балчик - ПФК Марица 1921
ГС:  Кристиян Младенов Тодоров  АС1:  Богомил Севдалинов Димитров  АС2:  Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ:  Тодор Недялков Киров                
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
27 октомври 2023 г., петък, 16:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 II - ОФК Беласица
ГС:  Стефан Атанасов Гурков  АС1:  Светослав Колев Енчев АС2:  Цветан Гошов Горанов
4-ТИ:  Димо Стоянов Димов                
СН:    Йосиф Петров Ронков     
 
27 октомври 2023 г., петък, 16:00 часа
ОФК Спартак Плевен - ОФК Бдин -1923
ГС:  Станимир Георгиев Тодоров  АС1:  Николай Иванов Михайлов АС2:  Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов                
СН:  Стефан Иванов Йорданов     
 
27 октомври 2023 г., петък, 16:00 часа
ЦСКА 1948 II - ФК Черноморец 1919 Бургас
ГС:    Валентин Любомиров Стефанов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2:  Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
27 октомври 2023 г., петък, 16:00 часа
Спортист 2009 - ОФК Янтра 2019
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров  АС1: Дарин Василев Иванов  АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ:  Мариян Георгиев Гребенчарски                
СН:  Пламен Божидаров Мехлемов     
 
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/ИК/

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Към 13:17 на 23.10.2023 Новините от днес

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