Двубоят Добруджа - Марек от Втора лига е поверен на съдията Любомир Вушовски

site.btaДвубоят Добруджа - Марек от Втора лига е поверен на съдията Любомир Вушовски
Съдийски назначения за двубоите от 15-ия кръг Втора футболна лига:
25 октомври 2023 г., сряда, 14:45 часа
ФК Литекс Ловеч - Спартак 1918
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Камен Михайлов Алексиев
27 октомври 2023 г., петък, 16:00 часа
ПФК Добруджа 1919 - ФК Марек 1915
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Георги Димчев Великов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Кольо Димитров Данев
27 октомври 2023 г., петък, 16:00 часа
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Септември София
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Георги Владимиров Игнатов
27 октомври 2023 г., петък, 16:00 часа
ПФК Монтана 1921 - Дунав Русе
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Цветан Георгиев Георгиев
27 октомври 2023 г., петък, 16:00 часа
ФК Черноморец Балчик - ПФК Марица 1921
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Георги Крумов Виделов
27 октомври 2023 г., петък, 16:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 II - ОФК Беласица
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Йосиф Петров Ронков
27 октомври 2023 г., петък, 16:00 часа
ОФК Спартак Плевен - ОФК Бдин -1923
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Стефан Иванов Йорданов
27 октомври 2023 г., петък, 16:00 часа
ЦСКА 1948 II - ФК Черноморец 1919 Бургас
ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Антон Симеонов Генов
27 октомври 2023 г., петък, 16:00 часа
Спортист 2009 - ОФК Янтра 2019
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/ИК/
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