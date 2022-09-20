Съдийски назначения за първия кръг в турнира за Купата на България

site.btaСъдийски назначения за първия кръг в турнира за Купата на България
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийските назначения за мачовете от първия кръг (1/32-финалите) в турнира за Купата на България:
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
ФК Левски-Раковски - ПФК Марица 1921
ГС: Любомир Николаев Вушовски
АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Алекс Ивайлов Крушков
4-ти: Владислав Пламенов Макавеев
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
ФК Марек 1915 - ПФК Монтана 1921
ГС: Венцислав Георгиев Митрев
АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ти: Мирослав Константинов Кузманов
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
Футболен клуб Севлиево - ФК Етър Велико Търново
ГС: Станимир Георгиев Тодоров
АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ти: Петър Милков Иванов
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
Сдружение футболен клуб Ямбол 1915 - ОФК Спартак Плевен
ГС: Мюмюн Мехмед Сар
АС1: Владимир Минчев Минчев АС2: Янислав Йорданов Чанев
4-ти: Иван Насков Петров
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
Футболен клуб Розова Долина-Казанлък - ОФК Янтра 2019
ГС: Светослав Иванов Лазаров
АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Христо Димитров Георгиев
4-ти: Петър Димов Аспарухов
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
Общински футболен клуб Партизан - ФК Крумовград
ГС: Владимир Николаев Кирилов
АС1: Петър Николаев Михов АС2: Павлин Петков Петков
4-ти: Мирослав Милко в Михайлов
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
ОФК Вихрен-Сандански - ФК Созопол
ГС: Петър Милков Николов
АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Костадин Ангелов Ангелов
4-ти: Йордан Георгиев Воденичаров
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
ОФК Локомотив Мездра - ФК Литекс Ловеч
ГС: Благой Кирилов Манов
АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ти: Борислав Цветков
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
ФК Саяна Хасково - Дунав Русе
ГС: Стефан Атанасов Гурков
АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ти: Камен Ташев Терзиев
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
Футболен клуб Черноломец 1919 - ФК Витоша
ГС: Димитър Иванов Желязков
АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров
4-ти: Димитър Георгиев Гебешев
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
Футболен клуб Ботев Нови Пазар - Спортист 2009
ГС: Тодор Недялков Киров
АС1: Станимир Веселинов Господинов АС2: Никола Валериев Тодоров
4-ти: Иван Руменов Христов
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
ОФК Гигант Съединение - ПФК Добруджа 1919
ГС: Рюстем Джемил Карагарен
АС1: Атанас Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ти: Денислав Йорданов Сталев
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
ПФК Чавдар - ОФК Беласица
ГС: Любослав Бисеров Любомиров
АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Димчев Великов
4-ти: Александър Емилов Вангелов
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
СФК Светкавица-Търговище - ФК Струмска слава 1927
ГС: Борис Борисов Попов
АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ти: Деян Валентинов Павлов
22 септември 2022 година, четвъртък, 16:00 часа:
ОФК Локомотив Горна Оряховица - Миньор Перник
ГС: Стилян Стоянов Колев
АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ти: Владимир Димитров Велев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/ГК/
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