Волен Чинков ще ръководи пловдивското дерби Локомотив-Ботев

site.btaВолен Чинков ще ръководи пловдивското дерби Локомотив-Ботев
Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг в Първа футболна лига:
2 септември, 18:15 часа
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Ботев Враца
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Николай Георгиев Ангелов
2 септември, 20:30 часа
ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929 София
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Антон Симеонов Генов
3 септември, 17:45 часа
Спартак 1918 Варна - ПФК ЦСКА-София ЕАД
ГС: Анте Чулина (Хърватия) АС1: Дарио Коларевич (Хърватия) АС2: Иван Старчевич (Хърватия)
4-ТИ: Кевин ван Дам (Белгия) ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Диян Христов Вълков
СН: Радан Василев Мирянов
3 септември, 20:30 часа
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Ботев АД Пловдив
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Димитър Добромиров Димитров
СН: Йордан Костадинов Иванов
4 септември, 18:45 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое Стара Загора
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Николай Йорданов Колев
4 септември, 21:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 - Хебър 1918
ГС: Кевин ван Дам (Белгия) АС1: Нико Клаес (Белгия) АС2: Ленер Янс (Белгия)
4-ТИ: Анте Чулина (Хърватия) ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Ичко Лозев Лозев
5 септември, 17:30 часа
ПФК Септември София - ПФК Черно море
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Иван Захариев Вълчев
5 септември, 20:00 часа
ПФК Левски - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев
СН: Петър Стоянов Петров
* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/ГК/
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