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Волен Чинков ще ръководи пловдивското дерби Локомотив-Ботев

Асен Даскалов
Волен Чинков ще ръководи пловдивското дерби Локомотив-Ботев
Волен Чинков ще ръководи пловдивското дерби Локомотив-Ботев
София,  
30.08.2022 18:35
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг в Първа футболна лига:

2 септември, 18:15 часа
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Ботев Враца
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
2 септември, 20:30 часа
ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929 София
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
3 септември, 17:45 часа
Спартак 1918 Варна - ПФК ЦСКА-София ЕАД
ГС:   Анте Чулина (Хърватия)    АС1:   Дарио Коларевич (Хърватия)    АС2:    Иван Старчевич (Хърватия)
4-ТИ:   Кевин ван Дам (Белгия)    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Диян Христов Вълков
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
3 септември, 20:30 часа
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Ботев АД Пловдив
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Димитър Добромиров Димитров
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
4 септември, 18:45 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое Стара Загора
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Михаел Петков Павлов
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
4 септември, 21:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 - Хебър 1918
ГС:   Кевин ван Дам (Белгия)    АС1:  Нико Клаес (Белгия)    АС2:  Ленер Янс (Белгия)
4-ТИ:  Анте Чулина (Хърватия)    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Ичко Лозев Лозев     
 
5 септември, 17:30 часа
ПФК Септември София - ПФК Черно море
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
5 септември, 20:00 часа
ПФК Левски - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Мирослав Николаев Желев
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/ГК/

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