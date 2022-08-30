Волен Чинков ще ръководи пловдивското дерби Локомотив-Ботев

Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг в Първа футболна лига:

2 септември, 18:15 часа

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Ботев Враца

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Николай Георгиев Ангелов



2 септември, 20:30 часа

ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929 София

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Антон Симеонов Генов



3 септември, 17:45 часа

Спартак 1918 Варна - ПФК ЦСКА-София ЕАД

ГС: Анте Чулина (Хърватия) АС1: Дарио Коларевич (Хърватия) АС2: Иван Старчевич (Хърватия)

4-ТИ: Кевин ван Дам (Белгия) ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Диян Христов Вълков

СН: Радан Василев Мирянов



3 септември, 20:30 часа

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Ботев АД Пловдив

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Димитър Добромиров Димитров

СН: Йордан Костадинов Иванов



4 септември, 18:45 часа

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое Стара Загора

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Николай Йорданов Колев



4 септември, 21:00 часа

ПФК Лудогорец 1945 - Хебър 1918

ГС: Кевин ван Дам (Белгия) АС1: Нико Клаес (Белгия) АС2: Ленер Янс (Белгия)

4-ТИ: Анте Чулина (Хърватия) ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Ичко Лозев Лозев



5 септември, 17:30 часа

ПФК Септември София - ПФК Черно море

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Иван Захариев Вълчев



5 септември, 20:00 часа

ПФК Левски - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев

СН: Петър Стоянов Петров



* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.