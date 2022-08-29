Ивайло Чочев остава начело при голмайсторите в efbet Лига и след осмия кръг

site.btaИвайло Чочев остава начело при голмайсторите в efbet Лига и след осмия кръг
Лидери в класирането при голмайсторите след срещите от осмия кръг на футболната efbet Лига:
8 гола:
Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)
6 гола:
Абубакар Тунгара (Берое)
Димитър Митков (Локомотив София)
5 гола:
Брайън Переа (Ботев Враца)
Маурисио Гарсес (ЦСКА-София)
4 гола:
Антоан Бароан (Ботев Пловдив)
Бернард Текпетей (Лудогорец)
Симеон Александров (Септември)
Георги Русев (ЦСКА 1948)
3 гола:
Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив)
Филип Кръстев (Левски)
Каули Оливейра (Лудогорец)
Брайън Морено (ЦСКА-София)
Евгений Сердюк (Черно море)
/ГК/
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