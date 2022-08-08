Локомотив Пловдив оглави еднолично класирането след минимален успех срещу Арда

Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на efbet Лига: Септември - Локомотив 1929 (София) - 0:3 Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали) - 1:0 от неделя: Левски - Пирин (Благоевград) - 1:0 от събота: Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна) - 0:2 ЦСКА 1948 - Ботев (Враца) - 5:2 от петък: Спартак (Варна) - Хебър (Пазарджик) - 0:1 отложени мачове: Славия - Лудогорец (Разград) Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София класиране: 1. Локомотив Пловдив 5 4 0 1 6:4 12 точки 2. ЦСКА 1948 5 3 2 0 10:5 11 3. Лудогорец 4 3 1 0 12:2 10 4. ЦСКА-София 4 3 1 0 10:2 10 5. Черно море 4 3 0 1 4:1 9 6. Арда 5 3 0 2 6:6 9 7. Локомотив София 5 2 2 1 7:3 8 8. Левски 3 2 0 1 6:1 6 9. Славия 3 2 0 1 3:2 6 10. Хебър 5 2 0 3 4:6 6 11. Ботев Враца 5 1 1 3 7:11 4 12. Септември 5 1 1 3 6:11 4 13. Берое 5 1 1 3 4:10 4 14. Пирин 5 0 2 3 4:7 2 15. Спартак Варна 5 0 1 4 1:11 1 16. Ботев Пловдив 4 0 0 4 2:8 0