В област Плевен е в ход специализирана полицейска акция за контрол над водачите на електрически тротинетки

В област Плевен е в ход специализирана полицейска акция за контрол над водачите на индивидуални електрически превозни средства. Ангажирани са максимален брой служители с правомощия за контрол на движението по пътищата, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Плевен.

Оттам допълват, че планирането и реализирането на специализираната полицейска операция е съобразено с характерните особености на региона, интензивността на движението и местата с концентрация на пътнотранспортни произшествия. Часовете за контрол са съобразени и с интензивността на автомобилните потоци.

От областната полиция напомнят, че водачите на електрически тротинетки на 16 години могат да се придвижват с тях по велосипедна инфраструктура, по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 км/ч. Водачите на 14 години могат да се движат само по велосипедни алеи.

В Плевен се отнемат електрически тротинетки от водачи, които нарушават обществения ред и се движат на забранените за това места по централната пешеходна част на града. До мярката за временно отнемане на електрически тротинетки при нарушения се стигна след поредица от инциденти в града. При един от тях водач повлече полицай, а при друг беше блъснато 2-годишно дете.

По инициатива на Община Плевен се организира и информационна кампания в училищата в града за безопасно управление на електрически тротинетки.