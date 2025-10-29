Столична община се готви за кризисна организация по сметопочистването в районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“

Столична община се готви за кризисна организация по сметопочистването и прекратява поръчката в Зона 3, която включва районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, съобщиха от общинския пресцентър. Оттам допълват, че Столична община подписва договор с турската фирма “Норм Санаи” за Зона 4 и възлага Зона 6 на общинската “Софекострой”.

Това е решението за три от седемте обявени позиции, допълват от пресцентъра на Общината. Докладът на вътрешната комисия за избор е бил изпратен във вторник вечерта към Агенцията за обществени поръчки.

Според комисията, за Зона 6, която включва районите “Люлин” и “Красно село”, и за която договорът изтече на 4 октомври, обществената поръчка се прекратява поради липса на конкуренция. Планът на Общината е да възложи официално дейността на “Софекострой”, след изтичане на сроковете за обжалване.

За зона 4, която включва райони „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, договорът изтича на 7 януари 2026 г. Решението е да се подпише договор с турската фирма “Норм Санаи”.

За зона 3, в която влизат райони „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, договорът изтича на 1 декември 2025 г. и решението е да се прекрати процедурата поради липса на класирани кандидати.

От Общината припомнят, че през 2025 година изтичат седем от договорите с фирмите за почистване и сметосъбиране на 20 от 24 района на София, което налага да бъдат подписани нови споразумения. Столичната община обяви в началото на юни обществените поръчки с обща прогнозна стойност 515 473 737 лева с ДДС за следващите пет години.

В районите „Люлин“ и „Красно село“ Столичната община обяви временна организация на сметопочистването на 4 октомври , след като договорът за тази зона изтече преди да бъде подписано ново споразумение. Кметът на София Васил Терзиев отказа да подпише договор с единствения останал кандидат, като мотивът беше да бъдат предпазени столичани от последствията при необосновано високата цена, предложена от класирания кандидат.

Поръчката е прекратена по целесъобразност, тъй като Общината не може да си позволи да подпише договор при цена, която е в пъти по-висока от бюджета за дейността на годишна база. От своя страна общинското дружество “Софекострой” с принципал Столичният общински съвет се оказа в неспособност да поеме дейностите по чистота в двата района, поради липса на капацитет.

Така кризисната организация беше поета от Столичното предприятие за третиране на отпадъци, което е на директно подчинение на кмета.

Впоследствие Столичният общински съвет прие доклада на Васил Терзиев, с който се даде съгласие дружеството “Софекострой” да вземе заем в размер до 9 млн. лв. за повишаване на капацитета си. Така в хода на организацията, в кризисния щаб се включи и “Софекострой”, което поетапно поема част от маршрутите и дейностите.

След официалното прекратяване на обществената поръчка, което е в ход, Столична община ще възложи на “Софекострой” да поеме изцяло сметопочистването в “Люлин” и “Красно село” с петгодишен договор и на цена, за която предстоят преговори - в рамките на предвиденото от Общината и съгласно бизнес плана, който Столична община очаква дружеството да представи. Това ще се случи незабавно след като дружеството заяви готовност да поеме дейността.

В момента “Софекострой” изпълнява всички дейности по чистотата в район “Красна поляна”, който се намира между “Люлин” и “Красно село”.

За зона 4, райони „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“ Столична община взе решение за избор на изпълнител - турската фирма “Норм Санаи”, който е единственият класиран кандидат, след като другата турска компания се оказа с отнет лиценз.

Офертата на “Норм Санаи” за извършване на дейностите по чистотата и зимното почистване в „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“ за следващите пет години е 45,7 млн. лв., при обявена от Общината прогноза за 59,9 млн. лв.

Общината прекратява и поръчката за зона 3 – райони „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, поради липса на класирани кандидати, след като единственият допуснат до отваряне на оферта – фирмата „Сорико-Бакс“, не декриптира своето ценово предложение и така позицията остана без избран изпълнител. Законът дава различни възможности на Столична община да проведе процедура по договаряне, допълват от „Московска“ 33. Столичната община се готви и за кризисна организация по сметопочистването.

В понеделник стана ясно, че Столична община запазва кризисната организация по сметосъбирането в районите „Люлин“ и „Красно село“, докато не бъде възстановен напълно нормалният график. Това съобщи пред журналисти зам.-кметът по екология Надежда Бобчева.

По думите на Бобчева основният проблем остава недостигът на работна ръка, въпреки че техническият капацитет вече е осигурен. Бобчева благодари на доброволците и жителите на двата района за съдействието и търпението. Зам.-кметът призова гражданите да събират отпадъците разделно, като посочи, че количеството разделно събрани отпадъци се е удвоило през последните седмици.