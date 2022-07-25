Футболисти на Лудогорец и ЦСКА-София водят в класирането при голмайсторите след края на третия кръг в efbet Лига

Класиране при голмайсторите в Първа лига след 3-ия кръг:

3 гола:

Каули Оливейра (Лудогорец)

Маурисио Гарсес (ЦСКА-София)

2 гола:

Ласана Н'Диайе (Арда)

Абубакар Тунгара (Берое)

Брайън Переа (Ботев Враца)

Мартин Секулич (Ботев Пловдив)

Билал Бари (Левски)

Филип Кръстев (Левски)

Преслав Боруков (Локомотив Пловдив)

Бърнард Текпетей (Лудогорец)

Атанас Кабов (Септември)

Симеон Александров (Септември)

Георги Русев (ЦСКА 1948)

Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)

1 гол:

Иван Тилев (Арда)

Стив Траоре (Берое)

Мартин Кавдански (Ботев Враца)

Жан-Пиер да Силва (Ботев Враца)

Мирослав Маринов (Ботев Враца)

Марин Петков (Левски)

Бабакар Дион (Локомотив Пловдив)

Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив)

Димитър Митков (Локомотив София)

Карлос Франса (Локомотив София)

Алекс Сантана (Лудогорец)

Пиерос Сотириу (Лудогорец)

Китан Василев (Пирин)

Преслав Йорданов (Пирин)

Станислав Костов (Пирин)

Георги Бабалиев (Спартак Варна)

Октай Хамдиев (Хебър 1918)

Тодор Чаворски (Хебър 1918)

Цветелин Тонев (Хебър 1918)

Асен Дончев (ЦСКА-София)

Брайън Морено (ЦСКА-София)

Виктор Попов (Черно море)

Матиас Курьор (Черно море)

автоголове:

Сами Ел Анаби (Спартак Варна) - в полза на Славия