Австралийска верига ресторанти се извини на феновете на пилота от Формула 1 Оскар Пиастри

Австрийска верига от ресторанти се извини за това, че е почти е сложила край на надеждите на пилота от Формула 1 за световната титла, след като е обявила, че предлага по един безплатен бургер всеки път, когато състезателят на Макларън е на подиума на някое състезание, предаде Ройтерс.

Роденият в Мелбърн Ландо Норис не е финиширал сред първите трима, откакто я има въпросната промоция преди пет състезания, като загуби първото място за сметка на съотборника си Ландо Норис и вече изостава с 24 точки.

24-годишният австралиец не е бил на подиума от Гран при на Италия, като оттогава той записа катастрофи, проблеми и наказателни точки.

Промоцията дори бе променена, за да се облагодетелстват феновете дори когато Пиастри финишира в състезанието и точно тогава той катастрофира в Сао Пауло.

"Моля ви спрете с тази промоция и ни дайте малко надежда за оставащите три състезания", помоли фен на пилота в страницата на веригата във Фейсбук. Ресторантите се извиниха в социалните медии на всеки, който вярва в "проклятието". "Никога не сме мислили, че ще създадем толкова вкусен бургер, че да промени историята на Формула 1", написаха от ръководството.

"Разбира се, понасяме шегата с проклятието. Но нека си кажем истината - никога не бихме заложили срещу Оскар Пиастри. Той е нашият австралийски герой и винаги ще бъдем от неговия отбор", добавиха от веригата.