Притежателите на билети за мачове от Световното първенство в САЩ догодина бяха изненадани от високи цени за паркиране

Притежателите на билети за мачовете от Световното първенство по футбол през 2026-а година в САЩ останаха неприятно изненадани от предложените цени за парко-място, които са доста високи. На сайта на ФИФА публикуваните стойности достигат до 175 долара за паркинг-карта.

Първоначално съобщение портала "Атлетик", цифрите са шокирали спортните фенове в САЩ, известни със зависимостта си от автомобилите. САЩ е съорганизатор на първенството заедно с Канада и Мексико. Паркинг-билет за "стандартно паркиране” за полуфинала на 14 юли в Далас беше обявена на цена 175 долара във вторник, докато цената за паркинг за мач от груповата фаза струва 75 долара.

Да отидеш с кола на четвъртфиналния мач в Канзас Сити на 11-и юли ще струва 125 долара, докато цената за мачовете от груповата фаза е 75 от американската валута.

ФИФА, която да се адаптира към американската действителноcт, използваше динамично преобразуване на цените. Първоначалното те предлагаха цена от 60 долара за парко-място за мачовете от групите.

Но само няколко от 16-те стадиона за Световното първенство в Канада, Мексико и САЩ имаха паркинги и продаваха места онлайн към началото на тази седмица. Мексико Сити, където ще се играе първият мач от турнира, и Ню Йорк/Ню Джърси, където ще се играе финалът, бяха сред градовете, които все още не разполагаха с паркоместа. ФИФА получи над 1,5 милиона заявки за билети от фенове в рамките на 24 часа от стартирането на предварителната продажба през септември за Световното първенство.