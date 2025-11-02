Айнтрахт Франкфурт ще бъде без Джан Узун в мача от Шампионската лига срещу Наполи

Айнтрахт Франкфурт ще бъде без тинейджъра Джан Узун във вторник в мача от Шампионската лига срещу Наполи и за определен период след това поради контузия, съобщиха от клуба от Бундеслигата.

Узун накуцвайки напусна мача от Бундеслигата в събота, завършил 1:1 срещу Хайденхайм. Франкфурт съобщи в социалните мрежи, че той е получил мускулна контузия и "ще отсъства от игра за неопределен период".

19-годишният Узун започна силно сезона с шест гола и пет асистенции във всички турнири Айнтрахт Франкфурт ще играе срещу Майнц 05 в Бундеслигата следващата седмица в неделя след двубоя срещу Наполи, последван от двуседмична почивка заради национални отбори, пише ДПА.