Сливенският митрополит Арсений ще отслужи литургия за празника на храм "Св. Йоан Рилски" в Бургас

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Сливенският митрополит Арсений ще отслужи утре литургия за празника на храм "Св. Йоан Рилски" в Бургас. Снимка: Христо Стефанов/БТА, архив
Бургас ,  
18.10.2025 16:30
Тази неделя от 09:00 часа ще бъде отслужена архиерейска света литургия в храм "Св. Йоан Рилски" в Бургас. Богослужението ще бъде възглавено от Сливенския митрополит Арсений, съобщиха от Сливенската митрополия. 

На 19 октомври Православната църква почита Св. Йоан Рилски Чудотворец, който е приет за небесен покровител на българския народ и на българските лекари. Тогава своя празник отбелязва и бургаският храм. 

Църквата „Свети Йоан Рилски” в Бургас е построена изцяло от дарения на граждани, църковни настоятелства, различни съюзи. Счита се, че основите на църквата се полагат още през далечната 1928 година със създаването на Комитет по построяването на храм-параклис в Александър-Георгиевият квартал на Бургас. Кварталът е носил името на Александър Георгиев Коджакафалията - човекът, дал идеята и възможност да се построи квартал за бедните, а по-късно и църквата.

