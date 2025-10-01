Подробно търсене

В Стара Загора започват традиционните "Есенни литературни дни"

Стара Загора,  
01.10.2025 08:50
Традиционните "Есенни литературни дни" в Стара Загора започват днес, 1 октомври, и ще продължат през целия месец, съобщават от местната администрация на сайта си.

Началото ще бъде поставено с церемония за награждаване на отличените участници в XII Национален конкурс за поезия „Академик Николай Лилиев“. Събитието ще бъде в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“. 

В рамките на инициативата днес ще се състои и представяне на книгата на Светла Димитрова и Снежана Маринова „Мозайка от миналото на Стара Загора". Тя ще бъде в старозагорското село Оряховица, в Народно читалище „Развитие 1918“.

БТА припомня, че Националният конкурс за поезия в памет на Николай Лилиев се организира от Община Стара Загора, Фондация „Космос – Димитър Брацов”, Дружество на писателите – Стара Загора и Регионална библиотека „Захарий Княжески”, с подкрепата на Народно читалище „Николай Лилиев“ – 2005” – Стара Загора и Народно читалище „Даскал Петър Иванов – 1988” – Стара Загора. Срокът за участие беше до 11 септември т.г.

