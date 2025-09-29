Паметна плоча на Петя Павлович, основател и диригент на първата хорова школа в страната, е поставена в родния й Казанлък, видя репортер на БТА. Тя се намира пред сградата на Народно читалище „Искра“ и е изградена по предложение, одобрено от местния Общински съвет през декември м.г., а пред плочата са поставени венци и цветя в знак на признателност към делото на маестрата.

Повод за поставянето на паметната плоча е 86-ата годишнина от рождението на Павлович, посочват от общинската администрация. Идеята за отдаване на почит към нея е на хориста Тодор Джуров, а общинският съветник и хорист Мария Цонева я внася официално пред кмета Галина Стоянова преди година.

Стоянова приема предложението с внимание и уважение към паметта на Петя Павлович и оказва пълна подкрепа и съдействие за осъществяването му, отбелязват от администрацията.

По повод откриването на паметната плоча Старозагорският митрополит Киприан отличи посмъртно на Петя Павлович с орден на епархията, допълват от Общината.

Петя Павлович е родена на 28 септември 1939 г. в гр. Казанлък. Тя учи в Българската държавна консерватория, специалност "Дирижиране". В периода 1967 – 1984 г. създава и ръководи в Казанлък първата в България хорова школа, съставена от седем хорови формации - Детски хор „Искра“ и камерен състав към този хор, Смесен хор „Петко Стайнов“ и камерен състав към хора, Детски хор „Буратино“, Хор на момчетата и Юношески смесен хор.

От 1985 г. Петя Павлович работи като главен диригент на формация „Кантус” при Българската национална телевизия, главен диригент на хор „Морфова-Прокопова” при Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, диригент на хор „Темелко Ненков” в Перник и на смесен хор „Родна песен” в Хасково. От 1992 г. до 2000 г. Павлович работи отново в Казанлък, където подновява дейността си с Детски хор „Искра” и Смесен хор „Петко Стайнов”, като едновременно с това основава в София и нов академичен хор „Св. св. Кирил и Методий” при Софийския университет, който съществува от 1992 до 1997 г. През 2000 г. тя създава хоровата школа „Св. Параскева” при едноименния храм в столицата, която включва детски и младежки състав. След проблемите в Българската църква през 2004 г., съставите са приютени от Национална художествена академия в София, тъй като голяма част от хористите са студенти от Академията. Тази хорова школа Петя Павлович ръководи до края на живота си.

Хоровете й са гостували в различни страни, а Петя Павлович е носител на престижни звания и награди. Тя е участник и водещ на самостоятелни музикални предавания по програми „Хоризонт” и „Христо Ботев” на Българското национално радио, член на международни журита в България и Полша, член на Управителния съвет на Българския хоров съюз и артистичен секретар на Фондация „Петко Груев Стайнов”.