Подробно търсене

Янко Илиев се класира на четвъртфинал на Европейското първенство по бокс в Острава

Мирослав Димитров
Янко Илиев се класира на четвъртфинал на Европейското първенство по бокс в Острава
Янко Илиев се класира на четвъртфинал на Европейското първенство по бокс в Острава
снимка: БФ бокс
Острава,  
02.10.2025 09:19
 (БТА)

Янко Илиев осигури още един четвъртфинал за България на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки в Острава, Чехия. Националът преодоля ирландеца Майкъл Райли. В категория до 55 килограма талантът, воден от треньорите Александър Александров и Фикрет Ереджебов, трябваше да компенсира сериозно изоставане в ръста, но се справи с тежката задача и постигна неединодушна победа. 

Така Илиев влезе в Топ 8 на шампионата на Стария континент. На 5 октомври той ще боксира с друг представител на Острова – Риза Сафари (Англия).

В другата среща Милена Николова (57 кг) отстъпи на украинката Ана Колотурска. 

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:50 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация