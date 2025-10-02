МЕНА: Египетската агенция по лекарствата обсъди разширяването на инвестициите във фармацевтичния сектор с американската компания "Органон"

Египетската агенция по лекарствата (EАЛ) работи за засилване на сътрудничеството с глобални фармацевтични компании, за да осигури дългосрочна устойчивост на сектора и да привлече инвестиции, заяви ръководителят на ЕАЛ Али Ел-Гамрави, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

Това изказване бе направено по време на среща с ръководители на американската фармацевтична компания "Органон" (Organon), на която участва и директорът на местния клон на компанията д-р Тарек Абу Ел-Айнен. Срещата бе проведена в централата на Агенцията в Новата египетска столица.

Разговорите бяха фокусирани върху плановете на "Органон" за разширяване в сектора на биологичните продукти и лекарства, като се възползва от благоприятната регулаторна среда на Египет. Дискусиите обхванаха и съгласуването на бизнес нуждите с достъпа на пациентите фармацевтични продукти, позиционирайки Египет като регионален център за производство и дистрибуция на фармацевтични продукти.

Служители на "Органон" похвалиха гъвкавите политики и ролята на ЕАЛ в улесняването на бизнеса, заявявайки, че подобни усилия укрепват националната сигурност, що се отнася до лекарствени продукти и са в интерес на египетските пациенти.

