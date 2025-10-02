Със сборна изложба на седем художници официално бе открито осмото издание на "Порт прим арт фест" в Бургас

Със сборна изложба в залата на Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“ беше открито осмото издание на Порт Прим Арт Фест. Културното събитие се организира от Гранд хотел и СПА „Приморец“ с подкрепата на Община Бургас.

„Вече осма година създаваме своеобразен покрив за всичко, което ни вдъхновява – талант, изкуство, красота. Фестивалът се превърна не само в традиция, но и в културен знак на Бургас - място, където творци от различни поколения общуват и раждат нови идеи и приятелства“, каза маркетинг-мениджърът на хотела и организатор на фестивала Петя Караманска.

Заместник-кметът по култура и вероизповедания на Община Бургас Диана Саватева отбеляза, че фестивалът е пример за успешна колаборация между култура и туристически бизнес. „Порт Прим Арт Фест е събитие, което напълно се вписва в кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032 – доказателство за доброто партньорство между различни сфери и за използването на културата като механизъм за развитие на туризма“, каза тя. Саватева подчерта и значението на залата на галерията като традиционно пространство за събития от подобен мащаб, но допълни, че целта на Бургас е да разширява своята културна инфраструктура.

Творческият директор на фестивала, художникът Стефан Божков, приветства публиката: „За осма поредна година се чувствам като у дома в Бургас. България винаги може да се гордее със своите художници и скулптори – макар и малка страна, тя е голяма в изкуството. Бургас заслужава да бъде Европейска столица на културата и ние ще го подкрепяме винаги", каза той.

В сборната експозиция, открила фестивала, участват художниците Гергана Николова, Анабел Хамамджиева, Лилияна Александрова, Рафаил Георгиев – Рафо, Цветан Кръстев, Стефан Чурчулиев и самият Стефан Божков.



Както БТА писа, афишът на фестивала, който продължава до 4 октомври, включва литературни премиери с Радина Червенова и книгата ѝ „Преди ме е нямало", Георги Милков с книгата „Носорог в банята", прожекции на игрални и анимационни късометражни филми от Международния фестивал „Карантината“, най-новият концерт спектакъл Global Pop на Нина Николина с участието на виртуозни музиканти, както и постановката „Последната нощ на Сократ“ по текст на Стефан Цанев, с която Театър 199 „Валентин Стойчев“ отбелязва своята 60-годишнина.