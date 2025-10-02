Бившия германски канцлер Ангела Меркел се срещна с унгарския премиер Виктор Орбан в Будапеща

Подробно търсене

Бившият германски канцлер Ангела Меркел по време на представянето на мемоарите си в Дрезден (23.06.2025 г.). Снимка: АП/ Sebastian Kahnert
Будапеща,  
02.10.2025 09:38
 (БТА)

Въпреки напрегнатите отношения с Ангела Меркел, унгарският министър-председател Виктор Орбан прие вчера бившия германски канцлер за разговори в официалната си резиденция в Будапеща, предаде ДПА. 

Меркел бе в Будапеща, за да представи мемоарите си, които вече са преведени и на унгарски език. Орбан публикува снимки от срещата си с нея във "Фейсбук", на които се вижда как двамата политици се наслаждават на гледката към река Дунав от хълма на десния бряг на реката, където се намира и сградата на унгарския парламент. 

"Веднъж канцлер, винаги канцлер за нас. Добре дошла в Унгария, Ангела Меркел", написа Орбан.

Не става ясно за какво са си говорили двамата по време на срещата, отбелязва ДПА. 

Различията в мненията им достигнаха връхната си точка по време на бежанската криза през 2015 г., когато десетки хиляди хора избягаха от конфликтните региона в Близкия изток, преминавайки през Унгария, за да достигнат Западна Европа. Тогава Будапеща временно отказа да позволи на бежанците да продължат пътуването си, но по-късно им разреши да го направят, след като Меркел обяви готовността на Германия да ги приеме. Известната фраза на Меркел от онова време за приемането на бежанци в Германия - "Можем да го направим" - оттогава често е обект на подигравки от страна на Орбан и неговите поддръжници в политиката и медиите. 

Единственият положителен аспект на политиката на Меркел според коментар вчера в унгарския проправителствен портал "mandiner.hu" е, че тогавашният германския канцлер "вярваше в поддържането на европейското единство чрез компромис и в прагматични отношения с руснаците". 

Меркел, която бе канцлер на Германия от 2005 г. до 2021 г., промотира мемоарите си, озаглавени "Свобода: Мемоари 1954 – 2021". 

 

 

 

/ЛМ/

