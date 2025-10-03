Кметът на район "Люлин" Георги Тодоров сформира Кризисен щаб във връзка със сметоизвозването в района

Кметът на район „Люлин“ Георги Тодоров обяви днес, че по спешност е сформирал Кризисен щаб във връзка със създалата се ситуация със сметоизвозването, съобщиха от Столичната община.

Повод за решението е фактът, че на 4 октомври изтича ангажиментът на досегашния изпълнител „ЗАУБА“ ЕАД, а към момента Столичната община няма сключен договор за продължаване на услугата.

Тодоров посочи, че никога не е бил безучастен към проблемите на района, затова и днес не може да не предприеме действия за намиране на решение.. По негово настояване е имало среща със заместник-кмета по екология на Столичната община, на която е станало ясно, че временно извозването ще бъде поето от Столичното предприятие за третиране на отпадъци. „Към настоящия момент ми е представен общ план за действие, но без конкретни разчети за техника, график и персонал. Това силно ме обезпокоява и, воден от задължението си да защитавам живота, здравето и интересите на жителите на Люлин, днес сформирах по спешност Кризисен щаб“, допълни той, цитиран в съобщението.

Щабът ще има задачата да следи на терен регулярното сметоизвозване съвместно със Столичния инспекторат, да търси подкрепа от организации и доброволци, които могат да съдействат с техника и хора, както и да подготвя информационни материали за жителите на района, се посочва в съобщението. Екипът ще поддържа постоянна връзка със Столичната община и ще систематизира постъпващата информация, като паралелно ще се изготви карта за приоритетно сметоизвозване и ще бъдат предложени мерки за трайно и устойчиво решаване на проблема, които да се представят на кмета Васил Терзиев.

„Очаквам задълбочена и интензивна комуникация между район „Люлин“ и Столична община, между мен като кмет и г-н Терзиев, както и с ресорните заместник-кметове, началника на Столичния инспекторат и директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъци. Нужна е пълна мобилизация и отговорно поведение, каквито от страна на районната администрация и мен вече са налице. Ангажирам се при всяка новопоявила се информация да информирам обществеността незабавно“, подчерта Георги Тодоров.

Столичната община въвежда кризисна организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село" от 5 октомври т.г., съобщиха от пресцентъра на общинската администрация днес.