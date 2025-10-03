Подробно търсене

Протестиращи поискаха Италия да не играе световната квалификация с Израел заради ситуацията в Газа

Георги Крумов
снимка: AP Photo/Luca Bruno
Флоренция,  
03.10.2025 19:05
 (БТА)

Протестиращи с пропалестински възгледи опитаха да влязат в тренировъчния комплекс на базата на националния отбор по футбол на Италия с искане "адзурите" да не играят срещу Израел в предстоящата световна квалификация, съобщава Асошиейтед Прес.

Италия трябва да приеме Израел на 14 октомври в Удине. Според информации в медии в Западна Европа УЕФА обмисля възможността да изключи всички национални и клубни отбори на Израел заради ситуацията в Газа. 

Протестът пред базата на италианците "Коверчано" премина мирно, като хората бяха издигнали транспарант с надпис "Нека спрем ционизма със съпротива".

В последните дни в Италия има серия от протести заради действията на израелския флот, който не допусна хуманитарната флотилия, опитващата се да достави храна и медикаменти от първа необходимост в Газа.

/ГК/

