АТА: Албания участва за първи път в Средиземноморското първенство по художествена гимнастика

Мариалена Тодери е албанската гимнастичка, която участва в Средиземноморското първенство по гимнастика в Истанбул, Турция, в края на септември 2025 г., предаде за БТА албанската агенция АТА.

Тя се класира за финала, като зае седмо място на обръч и бухалки и завърши на шесто място във финалната дисциплина в категорията младша възраст, съобщи днес Албанският олимпийски комитет.

Тя представи Албания, която участваше за първи път в това първенство.

