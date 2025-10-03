Подробно търсене

АТА: Албания участва за първи път в Средиземноморското първенство по художествена гимнастика

Снимка: АТА
Истанбул,  
03.10.2025 19:02
 (БТА)

Мариалена Тодери е албанската гимнастичка, която участва в Средиземноморското първенство по гимнастика в Истанбул, Турция, в края на септември 2025 г., предаде за БТА албанската агенция АТА.

Тя се класира за финала, като зае седмо място на обръч и бухалки и завърши на шесто място във финалната дисциплина в категорията младша възраст, съобщи днес Албанският олимпийски комитет.

Тя представи Албания, която участваше за първи път в това първенство.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)

/ЕЩ/

Към 19:33 на 03.10.2025 Новините от днес

