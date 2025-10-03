Таксата за битови отпадъци в Кочериново ще се определя на база ползватели на имоти, решиха общинските съветници

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново приеха съветниците от Общинския съвет (ОбС) в Кочериново на днешното си извънредно заседание.

Промените са свързани с необходимостта от прилагане на текстовете от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) в частта им за формиране и заплащане на такса за битови отпадъци и относно приетото постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща такса битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси.

Съветниците нямаха за цел да гласуват конкретни такси, а само начинът за събирането на тази такса, обясни председателят на ОбС Райко Калайджийски.

Общинският съветник Калин Везенков изтъкна, че е необходимо при определянето на начина на формирането на новите такси да се гледа да е разумно и в интерес на гражданите, като посочи, че единственият приложим вариант е таксата да се определя на база ползватели на имоти, защото при другите два предложени варианта се рискува общината да се превърне в сметище. По неговите изчисления, таксата за ползвател в с. Фролош, община Кочериново, ще се увеличи от 10 на 200 лева. Той настоя в бъдеще да бъдат определени точно собственици, ползватели, магазини, заведения за хранене, предприятия.

Кметът на общината Станислав Горов посочи, че новият регламент – "замърсителят плаща", е наложен от Европа, а този вариант – таксата да се определя на база ползвател на имота, е най-приложимият.

Държавата прехвърли на общините отговорността да изберат начина, по който да става заплащането. В момента аз плащам 28 лв., което е малко, а с новата методика ще отида на около 1200 лв., каза Горов. Той посочи, че в новата методика ще трябва да се търсят начини и за облекчаване на бизнеса, който в момента плаща по 28 промила.

Горов посочи, че днешното заседание трябва да избере методиката по която да става начисляването на таксата, а през следващите седмици ще се състоят срещи, на които да бъде избран най-добрият вариант.

На Общинския съвет е дадено правото да определи различните основи за изчисляване на таксата в нейните отделни компоненти. Дадените възможности за определяне на различни видове основи по различните компоненти на цялостната услуга са индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост; количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране; брой ползватели на услугата в имота; разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот.

Дискусия по време на заседанието предизвика и проблемът с тези жители, които не фигурират в общинските регистри, но живеят и генерират отпадък. Предложен беше вариант, при който при некоректните ползватели да се налагат утежнения.

Заради евентуална промяна на минималната работна заплата и ръста на цените, не може да се говори с точност, цените – плаващи, прогнозирането е трудно, затова е трудно да се изработи и план-сметката, казаха финансисти от Общината.

Промените и допълненията, които се извършват, са необходими, за да бъде уредена материята относно формирането и заплащането на таксата за битови отпадъци съгласно действащата нормативна уредба – преход към новите основи и начин, по който ще се изчислява таксата за битови отпадъци, в съответствие с влизащите в сила от 1 януари 2026 г. изменения в ЗМДТ и постановлението на Министерския съвет за приемане на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща такса битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси.