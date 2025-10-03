Волейболният Нефтохимик записа две победи над Берое в контроли

Волейболният отбор на Нефтохимик 2010 (Бургас) записа две победи над Берое в контролни срещи, играни вчера и днес в старозагорската зала "Иван Вазов". Проверките са част от подготовката на двата тима за новия сезон в мъжкото първенство.

Отборът от Бургас бе воден от своя старши треньор Франческо Кадеду, който беше в щаба на Джанлоренцо Бленджини при спечелването на сребърните медали от националния отбор на България на Световното първенство във Филипините.

Във вчерашния мач бронзовият медалист в Супер Волей от миналия сезон Нефтохимик надигра Берое с 4:0 гейма (31:29, 26:24, 25:19, 25:20), а днес се наложи с 3:1 гейма (26:24, 25:27, 33:31, 25:15).

Преди дни Берое се завърна с купа „Мемориал Великана“, която тимът, воден от Мирослав Живков, спечели в сръбския град Нови Сад. Старозагорци победиха домакините от Войводина с 3:1 и постигнаха чисти успехи с по 3:0 над Спартак Суботица и българския Левски София.

Нефтохимик пък победи на два пъти Черно море в единствените си контроли до този момент. Бургазлии надделяха с 3:2 в първата среща, а след това се наложиха с 3:1, като след това спечелиха и допълнителния гейм от срещата.