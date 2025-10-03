Затруднено е движението на изхода на Разград в посока Кубрат поради обилната вода, стичаща се от високите части на града, съобщиха от областната администрация.

Оттам отбелязват, че вследствие на интензивните валежи в следобедните часове се наблюдава влошаване на обстановката в област Разград. Без електрозахранване са били десет населени места в общините Лозница и Самуил, но по-късно то е било възстановено в по-голяма част от тях. Към момента без ток остават селата Богомилци, Желязковец и Мортагоново.

Във връзка с усложнената обстановка експерти от областната администрация, Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Разград и Басейнова дирекция „Дунавски район“ са обходили критичните участъци – реки, речни корита и отводнителни дерета. Проверката е установила, че към момента и при нормални валежи реките и коритата могат да поемат количествата вода, а язовирите имат достатъчен обем. Няма опасност от преливане на язовирните стени, допълват от областната администрация.

По-рано днес от общинската администрация в Разград съобщиха, че дежурни екипи на общинските предприятия "Ремонстрой" и "Паркстрой" ще разчистват паднали дървета и клони в града и населените места в общината и през почивните дни.