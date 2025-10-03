Премиерите на Северна Македония и Сърбия се срещнаха в Скопие

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски се срещна днес в Скопие със сръбския премиер Джуро Мацут, който е на официално посещение в страната, съобщиха от правителствената пресслужба в Скопие.

Двамата са обсъдили двустранните отношения, икономическото сътрудничество и инфраструктурната свързаност, като акцентът на разговорите е бил поставен върху търговията, съвместните енергийни проекти и свободното придвижване на хора и стоки.

„Премиерът Мицкоски подчерта, че Сърбия е искрен партньор и приятел, с когото споделяме визията за стабилни, сигурни и проспериращи Балкани. Премиерът Мацут изрази подкрепа за процесите на реформи в страната и подчерта, че Белград и Скопие ще продължат да си сътрудничат по съвместни проекти, които са в интерес на гражданите на двете страни. Двете страни се съгласиха, че задълбочаването на приятелските връзки между двете държави представлява значителен принос за регионалната стабилност и европейската перспектива на Западните Балкани”, пише в съобщението.

"Обсъдихме газовата и коридорната свързаност (Коридор 10), както и насърчаването на икономическото сътрудничество между двете страни. Уверени сме, че съвместните проекти ще допринесат за по-силни връзки и по-добро бъдеще за нашите граждани“, написа Мицкоски в профила си във Фейсбук.

Според съобщението на правителствената информационна служба в Белград, цитирано от медиите в Северна Македония, в Скопие Мацут ще се срещне и с вицепремиера и министър за връзките между общностите Иван Стоилкович.