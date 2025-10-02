Гуардиола: "Трябваше да спечелим"

Мениджърът на Манчестър Сити - Пуп Гуардиола, не скри разочарованието си след допуснатия късен изравнителен гол за 2:2 при гостуването на Монако във втория кръг на Шампионската лига по футбол.

Норвежецът Ерлинг Холанд се разписа два пъти за англичаните в мач номер 50 в турнира, като увеличи сметката си на 52 попадения в надпреварата, след като Джордън Тезе беше дал аванс на домакините, които в последствие все пак стигнаха до точката в самия край след точно изпълнение на дузпа на Ерик Дайър, която беше отсъдена от главния рефер Хесус Хил Мансано след разглеждане от системата за видеоповторения (ВАР) заради опасна игра с високо вдигнат крак на Нико Гонсалес в наказателното поле срещу Дайър.

Сити владееше топката в 2/3 от времето и отправи два пъти повече удари към вратата на съперника (18 срещу 9), но не се възползва.

"Смятам, че изиграхме наистина добър мач и трябваше да спечелим, защото във футбола само резултатът има значение. Ако анализираме видяното на терена, имаше много неща, които направихме много добре. Създадохме достатъчно доста добри положения, а в същото време не позволихме на съперника да стигне до почти нищо. Монако се защитаваше дълбоко в своята половина, игра по много по-различен начин в сравнение с Лига 1. Но пък се представи солидно", коментира Гуардиола.

"Не им дадохме много шансове, но в две ситуации не се справихме и бяхме наказани. Не се организирахме добре при една от техните атаки и оставихме напълно свободен човек пред наказателното ни поле, а в края допуснахме и дузпа. Така че ще трябва да се примирим с точката", добави той.

Холанд беше много разочарован от пропуснатата победа.

"Не бяхме достатъчно добри. Трябва да спечелим следващия мач, защото това е единственото, което можем да направим сега. Трябваше ни повече енергия. Да ги натиснем повече, както през първото полувреме, след като поведоха. Не мисля, че показахме достатъчно след почивката", коментира норвежкият таран.

Манчестър Сити е осми в класирането на Шампионската лига с 4 точки, а Монако е 30-и, след като записа първа точка в актива си.