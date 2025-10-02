Преподаватели и възпитаници на специалност „Резба“ представят изложбата „Резонанси“ в Художествената галерия – Стара Загора

Утре, 3 октомври, в Художествената галерия – Стара Загора ще бъде открита изложбата „Резонанси“, съобщиха от културната институция.

Експозицията включва 34 пластики и релефи от дърво, метал и камък, създадени през 2023 г. от творческата група Arena Art Wood, в която участват преподаватели и възпитаници на специалност „Резба“ в Националната художествена академия (НХА).

Водещата идея на проекта насочва към връзката между музиката и пластичните изкуства, като изследва как звукът може да намери своя „резонанс“ в съвременни художествени форми. Авторите търсят общите принципи и пресечни точки между тези две изкуства.

Към основната група резбари се присъединяват и художници, работещи в областта на металопластиката и каменната скулптура – преподаватели и завършили специалност „Метал“ към НХА.

Куратор на изложбата е д-р Антон Георгиев. Сред участниците са: доц. Роберт Цанев, доц. Емил Бачийски, гл. ас. д-р Венцислав Шишков, д-р Михаела Каменова, гл. ас. д-р Николета Иванова-Стоимирова, д-р Антон Георгиев, Йордан Йорданов, Георги Великов, Николай Мартинов, Боян Александров, Десислава Латинова, Цветана Генева, Александър Василев, Петя Попова, Петър Михайлов, Илия Владимиров, Виктория Денева, Роман Синапов, Атанас Данаилов, както и специалният гост – проф. Кирил Мескин.

Изложбата ще може да бъде разгледана до 19 октомври в Голямата зала на галерията.

БТА припомня, че днес в Художествената галерия ще открита изложбата „Цветът, който прониква в душата“, представяща картини в синя тоналност.