Млад ловешки автор ще представи дебютната си книга в читалището

Младият ловешки автор Даниел Лазаров ще представи дебютната си книга „Възкресеният мъж” тази вечер в Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.”, съобщи на пресконференция секретарят на културната институция Пенка Стаменова. Срещата с твореца ще бъде в камерната зала.

Авторът, завършил „Психология“ и „Социални дейности“, посвещава своя път на хуманността – подкрепя хора с увреждания, работи за равен шанс на уязвими общности и стои зад редица социални инициативи.

„Възкресеният мъж“ е роман изповед – едновременно лична история и универсален разказ за съвременния човек, който обича, страда, търси и намира сили да възкръсне след болка и предателство. Това е книга за мъжката уязвимост и несломимост, за илюзиите и истините в любовта, за пътя към прошката и възстановяването на сърцето. Тя е глас, който застава редом до мълчаливата мъжка болка и я превръща в послание за надежда.

„Възкресеният мъж“ е и книга с кауза – Даниел Лазаров дарява част от приходите на благотворително фондонабиране за каузата „Искам бебе” - Ловеч, подпомагаща двойки от общината с репродуктивни трудности.