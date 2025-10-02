Лоши са условията за туризъм по планините, на връх Ботев духа ураганен вятър, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Лоши са условията за туризъм по планините, на връх Ботев духа ураганен вятър, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно, мъгливо, във високите части на планините превалява слаб сняг. Температурите са от минус 1 до 5 градуса по курортите. Съоръженията не работят, допълниха от ПСС.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета. Максималната температура на 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.